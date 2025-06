Il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento rivolge un accorato appello a tutti gli enti territoriali della Provincia di Agrigento, con particolare riferimento ai 43 Comuni, affinché colgano con tempestività l’importante occasione offerta dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per la promozione delle fonti rinnovabili e la costituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).

Grazie allo specifico programma di incentivi previsto dal Governo, con un plafond di 2,2 miliardi di euro stanziato fino al novembre 2025, si offre una straordinaria opportunità sia per gli enti pubblici, sia per i cittadini e le imprese del nostro Territorio, che per i professionisti. Il sistema premiale prevede contributi a fondo perduto e incentivi in conto gestione destinati a chi costituisce o aderisce a una CER, con vantaggi concreti e immediati per tutti gli aderenti.

In particolare, i membri delle Comunità Energetiche Rinnovabili (comuni, associazioni, enti, imprese, società e privati cittadini) possono beneficiare di un incentivo che può arrivare sino ad una decina di centesimi di euro per ogni kWh “autoconsumato” condiviso all’interno della comunità.

Assume particolare rilevanza la possibilità che in caso dipartecipazione di soggetti pubblici, come i Comuni, o di enti del Terzo Settore con finalità umanitarie, alle CER, è possibile accedere a livelli di incentivo ulteriormente maggiorati.

Le Comunità Energetiche Rinnovabili hanno il duplice obiettivo di:

​•​salvaguardare l’ambiente e ridurre le emissioni climalteranti,

​•​valorizzare le energie rinnovabili attraverso la condivisione dell’energia prodotta localmente, creando al contempo reti solidali di mutuo vantaggio tra produttori e consumatori.

L’adesione a una CER è semplice e non vincolante: basta una formale comunicazione di adesione; parimenti, la possibilità di recesso resta sempre garantita.

I benefici economici sono tangibili anche per le famiglie: per una famiglia tipo di 4 persone, l’adesione potrebbe tradursi in un vantaggio economico dell’ordine di grandezza di qualche migliaio di euro l’anno, in relazione al valore di energia “autoconsumato”; basta parteciparemettendo in condivisione i consumi e/o la produzione di energia rinnovabile con la comunità locale.

È pertanto fondamentale che tutti i Comuni della Provincia di Agrigento si attivino prontamente, avvalendosi del supporto di esperti qualificati del settore, per avviare sin da subito campagne informative e percorsi operativi che consentano di sensibilizzare i cittadini e attivare le procedure necessarie per la costituzione delle CER nei propri territori.

In Provincia di Agrigento, la prima CER è già realtà dal 22 maggio scorso e alcuni comuni virtuosi hanno già avviato il percorso. È un segnale positivo che deve essere esteso con rapidità e visione strategica.

L’Ing. Furioso approfondirà queste tematiche durante il convegno organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento su proposta del BCC Agrigentino, che si terrà venerdì mattina a partire dalle 9:00 del 20 giugno p.v. presso il Teatro Pirandello di Agrigento.(v. locandina allegata).

“Si tratta di un’occasione storica – dichiara il Presidente Furioso – per innescare un circolo virtuoso in cui ambiente, economia e comunità locale crescono insieme. Le risorse ci sono, serve solo la volontà e la capacità di agire rapidamente.”

Il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri – Ing. Achille Furioso