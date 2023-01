Pubblicità

512 persone controllate, 101 treni ispezionati, 95 agenti impegnati in 80 scali ferroviari della Sicilia: questo è il bilancio della RAILPOL Rail Action Day ACTIVE SHIELD, del Compartimento Polfer per la Sicilia, l’operazione straordinaria che si è svolta nelle giornate del 10 e 11 gennaio, organizzata nell’ambito della collaborazione internazionale di Polizia, dall’Associazione di Polizie Ferroviarie e dei trasporti Europee RAILPOL, durante la quale i Paesi aderenti all’iniziativa hanno effettuato controlli contro i fenomeni criminosi maggiormente diffusi in ambito ferroviario.

Gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno effettuato nell’ambito dell’intera regione, servizi di pattuglia lungo le tratte ferroviarie, controlli preventivi ai viaggiatori e ai relativi bagagli sia in stazione che a bordo treno, utilizzando metal detector e smartphone per l’accesso diretto alle banche dati di Polizia per controlli più rapidi ed efficaci. Hanno proceduto, inoltre, all’ispezione di un deposito bagagli verificando la correttezza delle procedure di ricezione e custodia.

Durante le verifiche gli agenti della Sezione Polfer di Messina hanno rintracciato, a bordo di un treno, un minore egiziano allontanatosi arbitrariamente da una comunità di Catania e intenzionato a raggiungere la capitale. Il giovane è stato successivamente affidato ad un centro di Messina.