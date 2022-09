Pubblicità

OPERAZIONE DELLE GUARDIE A.I.S.A. che hanno diffuso un comunicato stampa.

L’inciviltà e il mal costume di alcune persone ha portato alla luce e agli occhi delle Guardie Ambientali e Zoofile provinciale Licata , dei rifiuti di ogni genere, che fino ad oggi sono stati smaltiti illecitamente in modo indisturbato senza che nessuno si accorgesse di niente.

Durante un monitoraggio del territorio dietro segnalazione giunta alla stessa associazione, hanno individuato alcune aree adibite a smaltimento illecito di rifiuti, lungo una stradina che segnaleremo e denunceremo a breve.

Allo stato attuale i siti sono pieni di materiali sostanzialmente omogenei di una certa tipologia, di provenienza illecita. È stata riscontrata una massiccia presenza di RAE, ferrosi, parti plastiche, polistirolo, gommapiuma, pneumatici, vetro, scarti di lavorazione edile e altri materiali non classificabili in quanto occultati da vegetazione infestante e inglobati dal terreno, A questo punto qualcuno dovrebbe adottare provvedimenti urgenti per la messa in sicurezza dei materiali rinvenuti e alla loro caratterizzazione. Però bisogna anche dire che spesso chi si trova ad amministrare un comune diviene vittima ,di questi gesti dettati dal un mal costume diffuso e dall’inciviltà dilagante , però gli attori di questi gesti devono capire che oltre a violentare e a deturpare un territorio stupendo evidenziato e ricordato da tutti per il suo verde colore, commettono anche dei reati che possono sfociare in denunce con tutto iter giudiziario che ne segue.