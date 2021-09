Pubblicità

Operazione di salvataggio in mare da parte della Capitaneria di Porto a Marianello. “Ci hanno contattato per bagnanti in difficoltà con rischio annegamento” fanno sapere dalla Guardia Costiera uscita in mare con una motovedetta. I bagnanti in difficoltà sarebbero due e sono già stati soccorsi. Un mezzo di salvataggio è stato trainato in porto da una motovedetta.

Alle operazioni di salvataggio, oltre alla Capitaneria che ha coordinato via terra e via mare, hanno attivamente preso parte il personale del lido Alikis Marianello oltre ad alcuni civili presenti in spiaggia. A Marianello un’ambulanza del 118 che ha trasportato all’ospedale una delle persone soccorso.