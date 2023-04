Pubblicità

È stato operato, e l’intervento è perfettamente riuscito, il giovane licatese finito d’urgenza in ospedale con un proiettile conficcato in testa. I medici dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta hanno atteso qualche giorno prima di estrarre il pallino di metallo. Il giovane, dopo qualche giorno di degenza, è già stato dimesso. Per quanto riguarda invece l’inchiesta, le carte sono passate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per I minorenni di Palermo. Sembrano esserci pochi dubbi sul fatto che si sia trattato di un incidente e c’è una persona indagata per lesioni personali gravi.