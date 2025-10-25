I Carabinieri della Compagnia di Licata indagano per far luce sulle cause della morte di un operaio di origine rumena di 60 anni. I fatti sono avvenuti in località Sant’Oliva, periferia della città in direzione di Ravanusa, dove l’uomo stava lavorando. La salma dell’operaio rumeno è stata ricomposta e si trova da un paio di giorni all’interno dell’obitorio dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso in attesa delle prossime decisioni dell’Autorità Giudiziaria. Non è escluso che venga disposto un esame autoptico per stabilire le cause del decesso. I Carabinieri hanno intanto già sentito alcune persone informate sui fatti, soprattutto colleghi dello sfortunato rumeno deceduto a Sant’Oliva in circostanze tuttora al vaglio degli inquirenti.