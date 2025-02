È stato disposto l’esame autoptico sul corpo dell’operaio licatese di 58 anni deceduto questa mattina in Piazza Sant’Angelo. La salma verrà trasferita ad Agrigento e sarà il dottore Alberto Alongi ad eseguire l’autopsia per risalire alle cause del decesso. L’esame è stato disposto dalla Magistratura agrigentina.