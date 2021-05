Ormai da circa un mese, operai e mezzi dell’Ente Sviluppo Agricolo, sono al lavoro a Licata per ripulire i canaloni di scolo delle campagne ed eseguire interventi di scerbatura delle strade rurali. Il sindaco Galanti e l’assessore Ripellino ringraziano il presidente dell’Esa per la sensibilità mostrata.

Ormai da circa un mese un gruppo di operai dell’Esa (Ente Sviluppo Agricolo), con appositi mezzi meccanici, è impegnato a Licata nelle operazioni di pulizia dei canaloni di scolo nelle campagne, ma anche in azione di scerbatura delle strade rurali. Intervento, concordato con l’Amministrazione Comunale di Licata, fondamentale per evitare il rischio di inondazioni in occasione delle piogge autunnali.

Dal sindaco Pino Galanti e dall’assessore comunale alla Protezione Civile, Giuseppe Ripellino, arriva un sentito ringraziamento al presidente dell’Esa, Giuseppe Catania, al direttore della meccanizzazione, ingegnere Greco, ed al personale che sta operando.

“Ancora una volta – scrivono Galanti e Ripellino – il presidente Catania ed il direttore della meccanizzazione Greco, dimostrano una grande sensibilità per il territorio di Licata. Operai e mezzi lavorano da circa un mese e con il loro intervento stanno garantendo un importante contributo allo stop ai rischi di inondazioni che si presentano con le piogge autunnali. E’ un grazie sentito quello che rivolgiamo a presidente e dirigente dell’Ente Sviluppo Agricolo”.