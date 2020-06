L’Amministrazione comunale ha divulgato un avviso di manifestazione d’interesse per la selezione di due artisti, di riconosciuta esperienza nel settore delle opere d’arte (pittura/scultura), da inserire nella Commissione di aggiudicazione del concorso a procedura aperta per la realizzazione di un’opera d’arte nell’ambito dei lavori di costruzione del nuovo mercato ortofrutticolo di Licata.

Gli artisti chiamati a far parte della commissione dovranno partecipare alle sedute della stessa fino all’aggiudicazione; fare una valutazione preventiva dell’opera d’arte proposta, con giudizio di fattibilità tecnico-artistico anche attraverso l’esame essenziale degli elementi artistici, estetici, tecnici e sulla coerenza e compatibilità con il relativo spazio architettonico; fare una valutazione finale, secondo i criteri stabiliti nel bando di gara.

La manifestazione di interesse a partecipare alla procedura dovrà avvenire tramite spedizione dell’istanza in carta libera, con allegata dichiarazione di possesso dei requisiti richiesti all’art. 2 dell’avviso e curriculum vitae, all’indirizzo di posta elettronica certificata [email protected]; la spedizione dovrà essere fatta esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata entro e non oltre il 31 luglio 2020 (faranno fede la data e l’ora di arrivo della PEC). Le manifestazioni di interesse pervenute oltre i dati sopra indicati, o non sottoscritte o non corredata da copia fotostatica del documento di identità in corso di validità non saranno ammesse alla selezione.

Il compenso fissato per ciascuno dei due artisti della Commissione, senza limiti di numero di sedute e fino all’avvenuta selezione dell’opera d’arte da realizzare, è stato forfettariamente stabilito in € 1.400,00, omnicomprensivo di qualsivoglia onere e spesa.

Per ogni informazione gli interessati potranno rivolgersi al Comune di Licata, tel. 0922/868111 – 3451396981, o all’indirizzo e-mail del RUP, Maurizio Furnò: [email protected].