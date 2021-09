Pubblicità

Numeri davvero importanti per la somministrazione dei vaccini al centro commerciale Il Porto. L’open day Pfizer di sabato si è concluso con 96 inoculazioni di prime dosi. “Le aspettative sono state ampiamente superate” il commento finale degli organizzatori. Il Porto si è trasformato per un giorno in una sorta di hub vaccinale all’interno di un’iniziativa voluta dal presidio ospedaliero del San Giacomo d’Altopasso e in cui il personale medico, infermieristico e amministrativo ha operato a titolo gratuito.