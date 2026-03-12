L’ASD Eagles Basket Licata apre le porte ai più piccoli con un’iniziativa dedicata alla scoperta del basket. Dal 9 al 31 marzo, infatti, la società sportiva organizza una serie di Open Day di Minibasket gratuiti, pensati per permettere ai bambini di avvicinarsi alla pallacanestro in un ambiente sano, educativo e divertente.

Le attività si svolgeranno ogni martedì e giovedì presso la palestra della scuola elementare “G. Leopardi” di Licata, dove i piccoli partecipanti potranno prendere parte alle lezioni e vivere un primo approccio al mondo del basket.

Gli Eagles Basket Licata sono Centro Minibasket autorizzato FIP (Federazione Italiana Pallacanestro) e le lezioni saranno curate esclusivamente da istruttori qualificati, con l’obiettivo di trasmettere ai bambini non solo le basi tecniche dello sport, ma anche i valori fondamentali della squadra, dell’amicizia e della crescita personale.

L’iniziativa vuole offrire alle famiglie del territorio un’opportunità per far scoprire ai più piccoli la passione per la pallacanestro attraverso il gioco, il movimento e la socializzazione.