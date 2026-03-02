ADV

L’O.P.A. – Osservatorio Permanente Antiviolenza di Genere, presieduta dall’avv. Gloria Incorvaia, annuncia l’avvio ufficiale del Progetto “Porta Sicura”, un’iniziativa concreta di prevenzione e contrasto alla violenza di genere che sarà attuata nei luoghi della quotidianità femminile.

Il progetto prevede l’apposizione di adesivi informativi all’interno dei bagni femminili di ristoranti, bar, pizzerie e locali del territorio, con un messaggio chiaro e diretto:

“Sei vittima di violenza o stalking? NON SEI SOLA.”

Il progetto è sostenuto dalla squadra multidisciplinare composta dalle socie O P.A., le psicologhe Rosalba Catania e Angelica Bruna, le dott.sse Angela Vecchio e Mariuccia Graci, le prof.sse Angela Oliveri, Angela Cosentino e Jocelyn Crimenti, l’avv.ta Antonina Bonvissuto le sig.re Sandra Bennici e Carolina Aronica. Un gruppo compatto che unisce competenze giuridiche, psicologiche e sociali per trasformare un semplice adesivo in un ponte verso l’ascolto e il supporto concreto. L’O.P.A. intende infondere attraverso tale progetto un invito di prevenzione silenzioso ma potente, collocato in uno spazio intimo e riservato, dove una donna può leggere, riflettere e trovare un contatto sicuro per chiedere aiuto. A tal proposito, è a disposizione una mail volutamente creata per maggiore privacy di coloro che vorranno informazioni, indicazioni o supporto.

Con questa iniziativa, O.P.A. è tra le prime realtà del territorio provinciale ad attivare un progetto strutturato di prevenzione attraverso adesivi informativi nei luoghi pubblici, seguendo un modello già sperimentato solo in contesti di grande affluenza come aeroporti e grandi strutture commerciali.

L’associazione, già promotrice dell’installazione della prima panchina rossa nella città di Licata, aggiunge così un ulteriore tassello concreto alla propria attività di sensibilizzazione, prevenzione e supporto che tangibilmente porta avanti da oltre 10 anni.

A breve, O.P.A. proporrà anche una seconda fase dell’iniziativa con adesivi dedicati al tema della violenza “IN genere”, da collocare anche nelle toilette maschili, nella consapevolezza che la violenza può essere subita anche dagli uomini o agita e che la prevenzione passa attraverso il coinvolgimento di tutta la comunità. Il Progetto “Porta Sicura” rappresenta un passo concreto verso una cultura della prevenzione diffusa, capillare e accessibile.

Perché un adesivo può sembrare piccolo,

Ma per qualcuno può essere l’inizio di una riflessione. Tutto è una goccia nel mare, ma è utile che ci sia.

Email: [email protected]