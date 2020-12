Sono tre i punti all’ o.d.g. approvati a maggioranza e uno rinviato, è questo l’esito della seduta ordinaria del Civico Consesso riunitosi nel tardo pomeriggio di ieri in diretta streaming.

Il Consiglio Comunale sotto la presidenza di Giuseppe Russotto, coadiuvato dalla Segretaria Generale Laura Tartaglia, ha esaminato e approvato, dopo circa due ore di lavoro, tre dei quattro punti all’o.d.g., ritirandone uno per ulteriori approfondimenti.

Via libera, quindi alla nomina scrutatori e all’approvazione dei verbali delle sedute precedenti (punto1) e a un debito fuori bilancio riguardante le quote di funzionamento Consorzio Idrico Tre Sorgenti (punto 3). Approvato a maggioranza e reso immediatamente esecutivo il punto (n. 4) che riguardava il riconoscimento debito fuori bilancio pari ad € 98.569,00, in esecuzione della sentenza n. 1330/2016 R.G. 1501/2014. Libero Consorzio comunale di Agrigento c/ Comune di Licata e la rettifica della Delibera di C.C. n.1/2020 di pari oggetto.

Il punto ritirato (punto 2) per ulteriori approfondimenti è quello inerente l’approvazione del regolamento per l’affrancazione dei terreni gravati da livello o enfiteusi.