Pubblicità

Onda Giovani al servizio dei cittadini!

Parlare di territorio e non esserci per le piccole e grandi difficoltà di ogni giorno sarebbe un controsenso!

Ecco perché i ragazzi di Onda si mettono disposizione della collettività per raccogliere le segnalazioni delle cose che vorreste andassero in modo diverso nella nostra città!

Scriveteci su facebook, penseremo noi ad inoltrare le vostre segnalazioni, al comune o alla struttura preposta, garantendo l’anonimato!