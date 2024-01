Pubblicità

Continuano senza sosta le operazioni di spegnimento dell’incendio divampato all’interno del centro di stoccaggio Omnia. I Vigili del Fuoco stanno operando con due escavatori e pale gommate per smassare i cumuli per poi bagnarli abbondantemente. Purtroppo a causa del vento questa operazione crea degli incendi (con fiamme che tornano alte) che vengono domati al più presto dai pompieri.

Intanto peggiora la condizione dell’aria in città. Il vento, nella sua rotazione, spinge verso il centro la nube di fumo. Corso Umberto, via Architetto Licata, Oltreponte, alla Marina, ovunque si fa i conti con aria pesante. Per gli spostamenti all’aperto va usata la mascherina.