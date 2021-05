Pubblicità

Omissione di soccorso in via Palma, i poliziotti del commissariato di via Campobello denunciano un licatese.

“A seguito dei fatti – scrive la Questura di Agrigento – la conducente vittima del sinistro stradale si recava presso il commissariato di polizia di Licata per denunciare quanto accaduto, fornendo modello e colore del veicolo datosi alla fuga e indicando due testimoni dell’episodio. Immediatamente si attivavano le ricerche del veicolo utilizzando la visione degli impianti di video sorveglianza presenti nelle immediate vicinanze del luogo in questione, e i dettagli acquisiti come la targa parziale del mezzo fuggito, colori e dettagli dello stesso”.

I fatti si sono verificati in via Palma.

“L’attività di ricerca del veicolo proseguiva con esito positivo poiché, nei giorni scorsi, si giungeva all’identificazione completa – conclude la Questura – del soggetto conducente l’auto, un ragazzo licatese di 22 anni che, in merito a quanto accaduto, manifestava sin da subito ravvedimento, esprimendo rammarico per il comportamento tenuto. Alla luce di quanto sopra, il commissariato segnalava all’autorità giudiziaria il ragazzo poiché resosi responsabile dei reati di fuga e omissione di soccorso”.