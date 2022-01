Pubblicità

È allarmante il report diffuso dalla Polizia municipale sull’andamento dei contagi in città.

“Covid 19, aggiornamento circa la situazione locale alla data del 10/01/2022 – scrivono da Piazzale Libia-

L’Asp di Agrigento ci ha fornito conferma di 2 guarigioni e di 154 nuovi casi di contagio. Per cui il numero dei Soggetti che risultano attualmente in isolamento in quanto positivi sale a 419”. Numeri che fanno il paio con quelli diffusi dall’aspetto di Agrigento.

I dati sono purtroppo destinati a crescere: molte attività commerciali hanno chiuso dopo l’accertamento di positività tra gestori e staff.