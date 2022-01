Pubblicità

Sono 5 complessivamente i morti in quella che somiglia ad una strage familiare in via Riesi. I fatti si sono verificati questa mattina alle 6. Un uomo, classe 1974, avrebbe di fatto sterminato un intero nucleo familiare in una residenza di campagna. Poi si è dato alla fuga ma è stato da poco trovato morto poco lontano dal luogo della sparatoria.