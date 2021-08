Pubblicità

È grandangolo Agrigento a riportare un omicidio avvenuto da poco a Favara.

“Dentro lo Snack American Bar in via IV novembre, è stato assassinato Totò Lupo, 45 anni – scrive il portale agrigentino – Omicidio pochi istanti fa a Favara all’interno dello Snack American Bar in via IV novembre. già presidente del Consiglio comunale di Favara e imprenditore nel campo dei centri di residenza per anziani (anche a Licata).”