È in programma sabato prossimo, alle 8:30, nella sala Geraci nella sede di via Picone dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Omceo), il seminario sul tema “Strumenti innovativi nella gestione sul territorio dell’ansia, depressione e rischio suicidario: iFightDepression”, che vede come responsabile scientifico il dottore Alessandro Svettini.

Dopo i saluti di Santo Pitruzzella, presidente Omceo Agrigento, si terranno le relazioni dei dottori: Claudia Conigliaro interverrà su “I disturbi d’ansia”; Alessandro Svettini affronterà il tema “Depressione e rischio suicidario”; Alessandro Gueli parlerà di “Il punto di vista medico di Medicina generale” mentre sarà Nuhara Vargiu a discutere di “ifightDepression tool: dall’Alleanza europea contro la depressione uno strumento a supporto dei medici di famiglia per la presa in carico del paziente depresso”.

“Il seminario – afferma Santo Pitruzzella – fornisce una panoramica sul ruolo dei professionisti in ambito sanitario che operano nella gestione dei disturbi psichiatrici cosiddetti minori, ma molto frequenti, e sulla prevenzione del suicidio. Durante il seminario, sarà presentato il progetto europeo iFightDepression, innovativo strumento online di autogestione per il paziente”.

L’organizzazione del seminario è a cura del comitato scientifico, composto dai dottori Claudia Conigliaro, Carmelo Graceffa, Alessandro Gueli, Nuhara Vargiu e della segreteria organizzativa della quale fanno parte i dottori Carmelo Graceffa e Alessandro Svettini.