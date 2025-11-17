Rossella Porrello è stata scelta come tedofora del viaggio della Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026.

Sarà una dei 10.001 protagonisti che attraverseranno l’Italia, portando con sé l’energia, i valori e lo spirito dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

”Sono veramente orgogliosa ed emozionata – le sue parole – portare la fiamma olimpica sarà sicuramente un’esperienza indimenticabile”.

Il compito dei tedofori è di illuminare il cammino verso la Cerimonia di Apertura e dare luce anche ai sogni delle persone che osserveranno da vicino il passaggio della Fiamma Olimpica.

Tra poco meno di un mese la fiamma olimpica dei Giochi di Milano-Cortina 2026 farà tappa ad Agrigento.

La torcia resterà in Sicilia per 4 giorni e a meno di quarantacinque dalla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali che si terrà a Milano il 6 febbraio 2026.

Il 16 dicembre prossimo sarà una giornata speciale che, alla luce della Fiamma Olimpica, inserisce la nostra città tra gli itinerari del viaggio della sua Fiaccola, che attraverseranno il Paese celebrando lo spirito Italiano e unendo, con il tratto percorso da ogni singolo tedoforo, i territori e le comunità locali in un momento di straordinaria celebrazione nazionale.

In Sicilia, la fiamma Olimpica toccherà anche le città di Palermo, Siracusa e Catania per poi ripartire alla volta di Reggio Calabria.

Ogni giornata di staffetta si concluderà con l’accensione del braciere, un momento di festa e di partecipazione che segna il culmine delle attività nel luogo della città di tappa.

Ogni passo di questo viaggio attraverso le città siciliane e dell’Italia intera, sarà un momento di celebrazione e riflessione per ricordare il potere dello sport nel costruire ponti e abbattere barriere.

Il viaggio della fiamma Olimpica sarà un’opportunità unica non solo per Agrigento ma per tutta l’Italia di brillare, ancora una volta, sulla scena mondiale.