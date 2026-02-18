ADV

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento è presente alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 attraverso la professionalità di due propri medici. I dottori Alice Mirasola e Paolo Sgarito, dirigenti medici in servizio presso l’U.O.C. di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale di Agrigento diretta dal dottor Gerlando Fiorica, fanno parte infatti dello staff sanitario impegnato nell’assistenza durante l’evento olimpico in corso di svolgimento.

Attualmente impegnata a Livigno presso il PPI (Punto di Primo Intervento) nell’ambito dell’Unità Mobile di Rianimazione, la dottoressa Mirasola è stata scelta a seguito di un concorso espletato nel maggio 2025, organizzato dall’Ospedale Niguarda, e dopo aver superato anche le prove tecnico-pratiche di sci svoltesi nel novembre 2025 a Ponte del Tonale. Il dottor Sgarito si trova invece presso la Venue TCC (Cross-Country Stadium) di Lago di Tesero in Val di Fiemme ed ha deciso di aggregarsi su base volontaria allo staff medico dei Giochi.



La selezione rappresenta un importante riconoscimento delle competenze professionali e delle capacità operative maturate nel settore dell’emergenza e della rianimazione, ambiti fondamentali in un contesto complesso e ad alta intensità come quello olimpico. La presenza di Alice Mirasola e Paolo Sgarito alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 testimonia l’elevato livello qualitativo dei professionisti dell’ASP di Agrigento e costituisce motivo di orgoglio per l’intera Azienda e per il territorio agrigentino, che viene quindi rappresentato in un evento sportivo di rilevanza internazionale attraverso due dei suoi medici.