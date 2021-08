Pubblicità

Ieri in consiglio comunale è stata votata la delibera che prevede l’ istituzione della consulta comunale del turismo. Per la prima volta l’ente si dota di uno strumento permanente molto importante, senza oneri di spesa per il Comune, che permette un più facile, immediato e costante confronto tra amministrazione comunale e tutti gli operatori che gravitano attorno al turismo, attività commerciali, artigianali, associazioni locali al fine di programmare e concertare nel breve, medio e lungo periodo attività ed iniziative volte ad ampliare e migliorare l’offerta turistica, arrivando a realizzare un brand “Città di Licata”, per promuovere un’ immagine positiva e propositiva della città, sfruttando anche le attività di marketing e le potenzialità della Rete. Ringrazio i colleghi consiglieri, componenti della commissione, Callea, Munda, Scrimali, Posata e Di Franco Gabriella che hanno accolto la mia proposta, nonostante provenisse da un consigliere d’opposizione, e con i quali abbiamo redatto il regolamento istitutivo della consulta per il turismo. Ringrazio anche l’ex assessore al turismo, il dott. Decimo Agnello, per la sua collaborazione ed impegno concreto. Colgo l’occasione per spronare ed invitare il Sindaco anche qui ad assegnare presto la delega assessoriale al turismo.

Vera Lauria

Presidente commissione consiliare sport, turismo e spettacolo