Pubblicità

È tutto pronto per la celebrazione in onore della Madonna Addolorata di Sant’Agostino. In serata, uno dei momenti più suggestivi: quello della Scinnuta. Le processioni religiose tornano a distanza di 3 anni per lo stop imposto dalla pandemia. La grande novità di questa edizione è rappresentata dalla possibilità (per chi non si trova a Licata o non può essere presente dal vivo) di poter assistere ai momenti della celebrazione attraverso la diretta streaming organizzata da Licata 4you web channel. Si inizia oggi a partire dalle 17,45 con il live della Santa messa e della successiva Scinnuta. Ecco i canali Facebook e YouTube di Licata 4you web channel.

https://youtube.com/c/Licata4youwebchannel

https://www.facebook.com/Licata-4-You-Web-Channel-2128502750525705/