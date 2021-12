Pubblicità

IISS Re Capriata, in vista dell’orientamento abbiamo sentito il docente Luca Scozzari che ha rilasciato un’intervista al nostro portale.

Insegnare è qualcosa di più di una semplice professione. Richiede capacità di interagire con gli altri, capacità didattica e di comunicazione. È soprattutto qualcosa che si sente dentro, perché se la professionalità, seppure indispensabile, la si può apprendere, la motivazione, l’entusiasmo, l’amore per l’altro no. Non è facile fare il docente: è una scelta che si deve fare col cuore, prima che con la mente…si con il CUORE!

Oggi un’offerta formativa moderna deve essere in grado di superare steccati e recinti ormai obsoleti, sfruttare utili sinergie, mettere a sistema risorse e competenze. Questo è l’obiettivo dell’IISS “F. Re Capriata” che si presenta agli studenti delle Scuole Secondarie di I Grado con un’offerta formativa ampia e variegata.

Per gli alunni delle terze medie…

La prima cosa da sapere quando si sceglie una scuola superiore è che non esistono indirizzi più facili di altri: è compito vostro scegliere quella che potrebbe essere più adatta a voi, guardando anche al futuro. Se intendete scegliere una scuola superiore per trovare subito lavoro, ad esempio, dovreste orientarvi più su un indirizzo tecnico o professionale.

La nostra offerta formativa:

Indirizzo Professionale Alberghiero

“Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”

Articolazioni:

“Enogastronomia”;

“Servizi di sala e di vendita”;

“Accoglienza turistica”.

Istituto tecnico settore Tecnologico “Informatica e Telecomunicazioni”

Istituto tecnico settore Economico

“Indirizzo Amministrazione, finanza e marketing”

Articolazioni:

Sistemi informativi aziendali;

Amministrazione, finanza e marketing.

Scegli bene…scegli IISS “F. Re Capriata”.

Colgo l’occasione per fare gli auguri più vivi e sentiti di BUONE FESTIVITÀ a tutti!

Prof. Scozzari Luca Referente Orientamento docente di Scienze e tecnologie Informatiche