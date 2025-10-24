Polizia di Stato e Polizia Municipale stanno dando vita a un’operazione di controllo anti abusi e occupazione di suolo pubblico. Pattuglie del Commissariato e dei Vigili Urbani sono impegnate da questa mattina in varie parti del territorio soprattutto per far rispettare gli spazi dedicati al commercio ambulante di prodotti ortofrutticoli. Alcuni risultavano infatti piazzati in zone della città in cui potevano creare intralcio o pregiudiziali al transito veicolari.
Occupazione suolo pubblico, controlli di Polizia e Vigili urbani
Il meteo
Licata
cielo sereno
20.9 ° C
20.9 °
20.9 °
66 %
9.3kmh
1 %
Ven
22 °
Sab
22 °
Dom
24 °
Lun
22 °
Mar
21 °
Ultime Notizie
Targa sul Muro del Foro Vittorio Emanuele, Licata presente alla cerimonia
Il Sindaco di Licata, Avv. Angelo Balsamo, ha preso parte stamattina a Siracusa alla prestigiosa cerimonia di inaugurazione per l’installazione di una targa commemorativa...