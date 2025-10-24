Polizia di Stato e Polizia Municipale stanno dando vita a un’operazione di controllo anti abusi e occupazione di suolo pubblico. Pattuglie del Commissariato e dei Vigili Urbani sono impegnate da questa mattina in varie parti del territorio soprattutto per far rispettare gli spazi dedicati al commercio ambulante di prodotti ortofrutticoli. Alcuni risultavano infatti piazzati in zone della città in cui potevano creare intralcio o pregiudiziali al transito veicolari.