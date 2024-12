Nuovo look per l’Occhialeria Peritore di corso Umberto 22. Oltre ai tradizionali addobbi natalizi che resteranno per tutto il periodo delle festività, il negozio è stato rinnovato all’interno al termine di una serie di lavori che hanno dato un look più bello esteticamente oltre ad una nuova sistemazione degli arredi. L’Occhialeria di Giorgio Peritore vi invita a visitare il rinnovato negozio in Corso Umberto 22.