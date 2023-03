Pubblicità

Cambiamenti climatici, emergenze ambientali e responsabilità politiche sono state argomenti oggetto di riflessione e discussione all’Istituto di Istruzione Superiore Filippo Re Capriata nella mattinata di oggi. Ospiti d’onore il Tenente Colonnello dell’Aeronautica militare italiana Franco Colombo, Caposezione del 41° Stormo di Sigonella e il Tenente del centro anticrimine Natura dell’Arma dei Carabinieri Vincenzo Castronovo.

Il tenente colonnello Franco Colombo ha illustrato gli esiti delle sue ricerche nell’arco delle sei missioni italiane compiute in Antartide, l’ultima delle quali si è conclusa da poche settimane, ed esattamente a metà Febbraio. In esse, assieme ad altri ricercatori, ha campionato attraverso la tecnica del carotaggio sezioni di ghiaccio risalenti a 24 milioni di anni fa. Tale campionatura, precisa il Tenente Colonnello Franco Colombo, ha consentito di misurare e valutare i cambiamenti climatici nel globo terrestre caratterizzati dai fattori antropogenici e alle conseguenze su scala globale. Il Tenente Colonnello Vincenzo Castronovo ha esposto tutti i reati legati allo sfruttamento ambientale e le attività investigative compiute nel territorio agrigentino a tutela dell’ambiente e della salute pubblica, così come prescritto dalla Costituzione. Lo stile comunicativo che ha caratterizzato il suo intervento ha catturato l’attenzione della platea dei giovani ascoltatori, le classi seconde e quarte dell’Istituto, suscitando in loro vivo interesse e curiosità.

Gli autorevoli interventi dei Tenenti Colonnelli hanno contribuito ad offrire spunti interessanti per la realizzazione di un percorso formativo volto alla piena consapevolezza dell’esercizio di una cittadinanza attiva e consapevole che si caratterizza anche per scelte a tutela dell’ambiente e della sua sostenibilità per uno sviluppo equo e solidale sul piano sociale ed economico.