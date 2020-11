Oasi Beach inserita nella Guida Osteria d’Italia 2021. Un altro bel riconoscimento per il ristorante licatese.

“In questo 2020 particolarmente difficile, siamo orgogliosi e felici di comunicarvi che anche per il 2021 siamo in Guida Osteria D’Italia 2021 e che ci è stata confermata l’ambita Chiocciola Slow Food 2021 – scrive lo staff in un post su Facebook – Speriamo di vederci presto per farvi assaggiare il nostro menù invernale, sempre nel rispetto delle tradizioni marinare locali e del nostro pesce stagionale a miglio zero”.