Per il 4° anno di fila, Oasi Beach conferma la Chiocciola Slow Food Osterie d’Italia. La soddisfazione è stata esternata tramite un post social.

“Siamo molto felici e soddisfatti, ieri è stato un giorno speciale per l”Oasi Osteria del Mare, per il quarto anno consecutivo, abbiamo riconfermato la prestigiosa Chiocciola Slow Food Osterie d’Italia 2023 e abbiamo ricevuto una menzione con un Gambero Rosso, sulla Guida del Gambero Rosso. Ringraziamo il nostro splendido Equipaggio per l’impegno e la serietà nell’affrontare giornalmente il lavoro e un ringraziamento particolare, a tutti i nostri Amici Clienti che negli anni continuano a seguirci”.