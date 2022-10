La Città di Licata avrà un altro ufficio postale di ultima generazione che alleggerirà il flusso di clientela sull’ufficio centrale di piazza Linares.

Sorgerà in corso Filippo Re Capriata, angolo via Cairoli e sostituirà l’ufficio postale Licata 2 di via Architetto Licata, chiuso da oltre tre anni.

Ad annunciarlo il sindaco di Licata Giuseppe Galanti.

La conferma giunge da Poste Italiane dando seguito alle continue sollecitazioni del Primo cittadino di Licata che tempo addietro aveva esposto le criticità del servizio legate alla chiusura dello sportello e al conseguente affollamento dell’Ufficio postale centrale di piazza Linares.