Iniziata la costruzione del nuovo teatro a Delia.

“Prima dell’Amministrazione Bancheri tutta questa enormità di risultati, finanziamenti, progetti li vedevamo solo in televisione e non osavamo neanche ipotizzare che potessero essere realizzati nel nostro piccolo paese il commento del primo cittadino Gianfilippo Bancheri – Oggi è tutto diverso…oggi DELIA viene guardata, seguita e ammirata da tantissimi Cittadini di tanti altri Comuni (non solo siciliani) perché ciò che si è fatto durante questi anni e si sta continuando a fare è qualcosa di unico e non ha precedenti. Il teatro in costruzione che è solo una delle enormità di cose realizzate e portate a compimento”.