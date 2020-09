C’è un’altra positiva a Licata: una donna di 80 anni che è arrivata al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso ieri, con lievi sintomi, ed è stata posta in area covid in attesa di esito del tampone. L’esito è arrivato in serata: è positiva. Nove i pazienti positivi a Covid attualmente in trattamento.