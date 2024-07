Pubblicità

Il Comune di Licata annuncia il lancio del suo nuovo sito web, un importante passo avanti verso una maggiore trasparenza e accessibilità ai servizi per i cittadini.

A darne notizia sono il Sindaco Angelo Balsamo e l’assessore alla transizione digitale Salvo D’Addeo. Oggi il Comune, dopo quasi un anno di lavoro ininterrotto, raggiunge un primo grande traguardo verso un cambiamento epocale del rapporto digitale con il cittadino.

Lo switch-off alla nuova versione del portale ha infatti l’obiettivo di rafforzare il legame con i

cittadini residenti e rendere Licata una città sempre più smart e inclusiva.

Il portale, realizzato grazie ai fondi della misura 1.4.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

(PNRR), è solo una parte del più cospicuo pacchetto di interventi digitali che si stanno ponendo in essere. Ciò è stato possibile grazie alla capacità di recuperare sul filo di lana un finanziamento da 680.000,00 euro che era praticamente perso per scadenza dei termini.

Il sito è stato sviluppato dalla software house Golem Net nel pieno rispetto delle linee guida AgID e dei criteri di accessibilità e usabilità, e ha l’obiettivo di offrire un punto di accesso unico e intuitivo a informazioni aggiornate e provenienti da fonte certa, istituzionale e riconoscibile.

Grazie a un’interfaccia user-friendly e a contenuti strutturati in modo chiaro e conciso si rivolge infatti a tutti i cittadini, garantendo un’esperienza di navigazione semplice e intuitiva.

In modo particolare adesso è possibile accedere in modo omogeneo e trasparente a tutte le

informazioni relative ai servizi comunali, ai bandi e alle opportunità.

La sezione dedicata ai servizi analogici e digitali è lo spazio dedicato alla partecipazione attiva dei

cittadini che concretizza così l’obiettivo prioritario dell’Amministrazione Comunale di aggiornare ed

uniformare ai nuovi standard tecnologici per migliorare il rapporto fra i cittadini e la pubblica

amministrazione sia in un’ottica di attuazione dei principi di trasparenza e buona amministrazione,

sia in un’ottica di implementazione dei servizi offerti.

In conclusione questo nuovo strumento digitale rappresenta un punto di riferimento essenziale per

accedere a informazioni chiare e aggiornate sui servizi comunali. Il Comune di Licata, con questo

primo passo importante vuole porsi all’avanguardia nell’adozione di soluzioni tecnologiche innovative al servizio dei cittadini.