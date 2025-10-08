ADV

Il Cavaliere Luogotenente Paolo La Quatra è il nuovo presidente provinciale dell’UNIMRI (Unione Nazionale Insigniti al Merito della Repubblica) di Agrigento, affiancato dal vicepresidente Cavaliere Maresciallo Capo Giuseppe Tirrito, entrambi licatesi con un lungo passato nell’Arma dei Carabinieri.

La Quatra, insignito nel 2014 dopo una lunga carriera culminata nella guida della sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura di Agrigento, succede all’Ufficiale Maria Rosa Volpe, presidente dal 2021. Laureato in Scienze Politiche e Giurisprudenza, il nuovo presidente si propone di rilanciare i valori fondanti dell’UNIMRI: senso dello Stato, legalità, solidarietà e cittadinanza attiva.

“Il nostro impegno – ha dichiarato La Quatra – sarà coniugare tradizione e innovazione, custodendo i valori repubblicani e traducendoli in azioni concrete per la comunità.”

Il vicepresidente Giuseppe Tirrito, Maresciallo Capo dei Carabinieri e nuovo tesoriere, sottolinea: “Vogliamo aprire l’associazione al territorio, promuovendo iniziative civiche e coinvolgendo le nuove generazioni.”

Rinnovato anche il consiglio direttivo, composto dai cavalieri Salvo IMBESI (GdF), Vincenzo MODICA AMORE, Roberto FERRO (GdF), e dai Maestri del Lavoro Ettore PORROVECCHIO e Salvatore CALLEIA.

La segreteria è affidata al Cavaliere Luogotenente Michele Iovine, anch’esso con un prestigioso passato nell’Arma dei Carabinieri.

Con la nuova squadra dirigente, l’UNIMRI Agrigento guarda al futuro con responsabilità e slancio, valorizzando le onorificenze al Merito della Repubblica Italiana come simbolo di eccellenza civica e servizio al bene comune.