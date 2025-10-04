Con la firma del disciplinare per il progetto esecutivo, parte ufficialmente il percorso che porterà alla realizzazione del nuovo parcheggio pluripiano “Furca” in Piazza Mazzini, finanziato con oltre 3 milioni di euro a Palma di Montechiaro.
“Un’opera – dice il sindaco Stefano Castellino – che significa rigenerazione urbana, servizi moderni e decoro per la nostra città: 122 posti auto, spazi per moto e biciclette, infopoint, giardino pensile e un belvedere per dare bellezza, fruibilità e vivibilità al cuore di Palma. Grazie al Governo Nazionale, al Governo Regionale, alla mia squadra e a tutti coloro che hanno reso possibile questo risultato. È un altro passo avanti nel percorso di rinascimento della Nostra Palma di Montechiaro”.
