Nuovo parcheggio al Lungomare Todaro: consegnata ufficialmente l’area demaniale. Il Sindaco Castellino ringrazia l’Assessore Comunale Daniele Cacciatore e l’On. Giusi Savarino per l’impegno concreto verso la città.

L’Amministrazione Comunale di Palma di Montechiaro guidata dal sindaco Stefano Castellino, è lieta di comunicare alla cittadinanza che, in data odierna, è stato formalizzato il verbale di consegna dell’area demaniale marittima di circa 4.000 mq in località Lungomare Todaro – Marina di Palma, destinata alla realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico.

“Un’opera strategica per la nostra comunità – dice Castellino – che contribuirà a migliorare la fruibilità della zona costiera, potenziando i servizi a supporto del turismo e dei cittadini, nel pieno rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni ambientali. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento all’Assessore Comunale all’ambiente Daniele Cacciatore, per la sua determinazione, impegno e continuo lavoro sul territorio, e all’On. Giusi Savarino, Assessore Regionale al Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, per la sensibilità e l’attenzione dimostrata verso i bisogni della nostra città, nonché per aver sostenuto con convinzione e tempestività il percorso amministrativo che ha condotto a questo importante risultato. Un ringraziamento particolare anche alla Dirigente della Struttura Territoriale dell’Ambiente di Agrigento/Caltanissetta, Dott.ssa Rosa Venera Di Francesco, per la disponibilità e la collaborazione istituzionale, esempio virtuoso di sinergia tra enti. Un ringraziamento all’Arch. Vullo per aver lavorato senza lesinare sforzi in piena sinergia istituzionale. Grazie altresì ai nostri dipendenti comunali tutti ed in particolare l’ufficio tecnico, per aver prodotto tutto quanto necessario. Condividiamo la soddisfazione dell’importante traguardo raggiunto con tutta la squadra: collaboratori, Assessori, Presidente del Consiglio Comunale Domenico Scicolone e tutti i Consiglieri Comunali di maggioranza. Con questa consegna ufficiale, dopo anni di difficoltà, il Comune di Palma di Montechiaro potrà ora procedere celermente con la fase esecutiva dei lavori, secondo un progetto che rispetta gli standard di sicurezza, accessibilità e tutela ambientale”.