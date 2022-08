Pubblicità

Ortomercato sempre chiuso, gli agricoltori tornano a far sentire la propria voce. Presa di posizione social di Giovanni Chianta.

La speranza è quella di vedere, possibilmente aperto e pure funzionante, il nuovo mercato ortofrutticolo di Licata prima che, incuria e vandalismo, lo rendano inutilizzabile definitivamente.

Da tempo immemore, come Coltivazione in serra, tunnel e campo aperto, che rappresenta produttori agricoli, anche di Licata, chiediamo tramite appelli pubblici e messaggi privati incontri all’amministrazione cittadina per esser informati ma anche per proporre idee sul mercato e su tutto ciò che riguarda lo sviluppo agricolo a Licata.

Mentre gli altri mercati si stanno organizzando per proporre progetti finanziati dai fondi del PNRR qui siamo davvero all’anno zero. Un peccato.

Ricordo che Licata vive di agricoltura ed

avere un mercato funzionante sarebbe fondamentale.

Funzionante significa non solo aprirlo, che già sarebbe una sorta di miracolo, ma avere operatori, associazioni, e dirigenti capaci di farlo funzionare.

Questo è l’aspetto più complesso.

Temo che, chi oggi ha il potere di decidere come e cosa fare, non sappia come e cosa fare e, nel frattempo, ha pure la presunzione di non coinvolgere chi potrebbe dare una mano.