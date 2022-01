Pubblicità

Il perché il nuovo mercato ortofrutticolo di via Torregrossa resti chiuso rimane tuttora un mistero: la struttura è stata completata, è moderna, funzionale eppure i produttori sono ancora relegati nel piccolo mercato di via Giarretta le cui condizioni peggiorano di giorno in giorno a vista d’occhio.

Malgrado le richieste arrivate a Palazzo di Città, finora sulla questione si è registrato solo un silenzio tombale e nessuna spiegazione mai data. Gli stessi agricoltori (categoria maggiormente interessata) tornano ad interrogarsi sulla questione.

“Grazie all’impegno di alcuni amministratori e privati cittadini un nuovo mercato c’è – evidenziano gli addetti ai lavori – Peccato che stia rimanendo una cattedrale nel deserto e che i motivi di tale stallo siano indecifrabili. Nonostante i ripetuti appelli, pubblici e privati, agli amministratori, da loro abbiamo ricevuto solo silenzio. Da loro vorremmo capire perché il nuovo mercato sia ancora chiuso ma anche perché siamo “abbandonati” nei nostri campi”.

Al Sindaco Galanti e all’assessore alla Politiche Agricole rivolgiamo una semplice (pubblica) domanda: perchè il nuovo mercato ortofrutticolo di via Torregrossa resta ancora chiuso? Speriamo di avere una risposta.