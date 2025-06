Disposizione di un nuovo orario di servizio per i dipendenti comunali durante la stagione estiva (dal 23 giugno al 12 settembre 2025).

Per il periodo estivo che va dal 23 Giugno al 12 Settembre 2025 l’orario settimanale di lavoro, per

il personale di cui orario di servizio si articola su 5 giorni settimanali con 2 rientri pomeridiani,

viene così distribuito:

Per tutto il Personale a 36 ore settimanali

Da Lunedì a Venerdì entrata antimeridiana ore 7:30 uscita ore 14:06;

Solo il Martedì rientro pomeridiano dalle ore 15:30 alle ore 18:30.

Per tutto il Personale a 30 ore settimanali

Da Lunedì a Venerdi entrata antimeridiana ore 8:00 uscita ore 13,30;

Solo il Martedi rientro pomeridiano dalle ore 15:00 alle ore 17:30.

Il personale a 30 ore settimanali dell’ Ufficio Biblioteca svolgerà il seguente orario:

• per l’attività antimeridiane l’orario di servizio sara

Lunedì – Venerdi 8.00 – 13.30

Solo il Martedì rientro pomeridiano dalle ore 15:00 alle ore 17:30.

• per l’attività pomeridiana l’orario di servizio sarà:

Lunedì – Venerdì 15,00 – 20,15

solo il Martedì (Mattina) 09.15 – 13,00