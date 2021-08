Pubblicità

Nuovo, nefasto bollettino della Polizia municipale di Licata. I vigili urbani hanno reso noto un nuovo decesso per Covid 19.

“Covid 19, aggiornamento circa la situazione locale alla data del 12/08/2021 – scrive la Municipale – L’Asp di Agrigento ci ha fornito conferma di 2 guarigioni, di 4 nuovi casi di contagio e di 1 decesso. Per cui il numero dei Soggetti che risultano attualmente in isolamento in quanto positivi sale a 43”.