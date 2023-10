Pubblicità

Il Comune ha organizzato un tavolo di confronto per l’adozione di un regolamento che porti alla gestione del nuovo mercato ortofrutticolo. Nel documento a firma del Sindaco Balsamo e dell’assessore al Patrimonio Salvo Graci, è spiegato infatti che domani alle ore 10,30 in Municipio ci sarà un incontro a cui sono stati invitati gli operatori del settore e le associazioni di categoria del comparto Agricoltura. Alla base del vertice c’è la necessità di instaurare un tavolo di confronto tra l’amministrazione gli operatori del settore per adottare il regolamento propedeutico all’affidamento e gestione della struttura.

Al vaglio ci sono anche i costi gestionali che l’apertura di una struttura simile comporta. Anche per questo, il confronto di domani mattina con gli operatori del comparto può rappresentare un’accelerata nell’intero iter.