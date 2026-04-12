È stato consegnato al consorzio che lo gestirà il nuovo mercato ortofrutticolo di via Torregrossa. Da oggi la struttura è ufficialmente entrata in funzione. In settimana si procederà con l’inaugurazione ufficiale. L’apertura del nuovo presidio comporterà ovviamente la dismissione del vecchio mercato di via Giarretta ormai non più in condizioni di ospitare la numerosa utenza di produttori agricoli del territorio.
Aperto il nuovo mercato ortofrutticolo, da oggi entrato in funzione
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