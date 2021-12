Pubblicità

Produttori agricoli e coltivatori diretti si interrogano sul perché il nuovo mercato ortofrutticolo sia ancora chiuso nonostante siano passati ormai diversi mesi dalla sua realizzazione e completamento. “Licata, da tempo, ha un nuovissimo mercato ortofrutticolo – ci fa sapere il produttore agricolo Giovanni Chianta – una struttura moderna e decisamente più funzionale rispetto al vecchio mercato. Ma c’è un problema: è ancora chiuso. La domanda che poniamo, come produttori agricoli licatesi, all’amministrazione comunale e a chiunque abbia voce in capitolo, è questa: perché questo nuovo mercato ortofrutticolo è ancora chiuso? Pare che nessuno, anche tra gli addetti ai lavori, sia stato informato. Sarebbe il caso di fare finalmente chiarezza”. Secondo quanto abbiamo avuto modo di apprendere, alla base della perdurante chiusura del presidio ci sarebbero problematiche legate alla gestione.

“Conoscendo la nostra realtà licatese sappiamo bene che non sarà una struttura a fare del mercato ortofrutticolo di Licata il nuovo polo del commercio ortofrutticolo del sud. Non ci facciamo nessuna illusione – continua Chianta – Detto questo, da agricoltori licatesi (e dei paesi limitrofi) vorremmo sapere quali siano i problemi legati all’apertura. Conoscendoli, magari, potrebbe essere una buona occasione per tutti per dar slancio al nuovo mercato. Se l’amministrazione ci coinvolgesse di più potremmo anche apportare il nostro contributo. Ho contattato chi di dovere ma non ho ancora ricevuto risposte”. Sulla stessa scia dell’intervento di Chianta, c’è anche quello di Paolo Iacopinelli. “Da diversi mesi a Licata, il mercato ortofrutticolo nuovo, situato in via Rosario Torregrossa, è stato completato. C’ è qualche motivo per non aprirlo? Diamo subito una struttura moderna ed efficiente per il commercio alle categorie produttive senza perdere altro tempo prezioso. Sindaco ed amministratori se ci siete battete un colpo”. Come si ricorderà, il finanziamento per la realizzazione della struttura era stato ottenuto durante l’amministrazione comunale a guida Cambiano. Una volta completato, il presidio è però rimasto chiuso e a concreto rischio di subire atti di vandalismi vista la sua posizione periferica e difficile da monitorare soprattutto durante le ore notturne.