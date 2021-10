Pubblicità

Nuovo mercato ortofrutticolo, 5 consiglieri comunali interrogano l’amministrazione comunale.

Premesso che con Determina Dirigenziale n.139 del 14.03.2017 dell’importo complessivo di Euro 6.000.000,00 di cui Euro 4.000.000,00 per lavori ed Euro 2.000.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione comunale è stata disposta la realizzazione degli interventi per il nuovo mercato ortofrutticolo nel comune di Licata;

considerato che il progetto è stato approvato con delibera di Giunta Municipale n.41 del 14.06.2017;

considerato che I lavori sono stati finanziati dalla Regione Siciliana – Dipartimento Regionale delle Attività Produttive con D.D.G. n°1527/2S del 30.06.2017;

considerato che i lavori sono stati aggiudicati all’A.T.I. Eredi Geraci Salvatore Srl (capogruppo) – CELI Energia Srl (mandante) – CEDIT Srl (mandante) – CO.L.MET. Soc. Cooperativa (mandante), che il 23.01.2019 con atto costitutivo del notaio Gaspare Mazzara , Rep 28103, raccolta n 13337 registrato a Caltanisetta al num 250, la predetta società diviene SOCIETA’ CONSORTILE MERCATO LICATA SRL con sede legale Viale dei Normanni – Mussomeli (CL);

visto che i lavori si sarebbero dovuti ultimare il 29.07.2020 ma a causa di sospensioni, riprese e proroghe sono effettivamente stati consegnati il 31.05.2021, che è attualmente in corso l’assestamento contabile finale, nonché le procedure per la realizzazione della cabina elettrica e l’installazione dei contatori ENEL di cui si attende il preventivo e l’accredito delle somme per la realizzazione da parte della Regione;

Tutto ciò premesso si Interroga il sig. Sindaco del Comune di Licata

per conoscere l’effettiva tempistica circa la realizzazione degli adempimenti ancora da effettuare per rendere fruibile l’opera;

se l’amministrazione comunale abbia intenzione di gestire direttamente la struttura o ricorrere a procedure per gestione esternalizzata;

Se ci sono stati confronti ed interlocuzioni con gli attuali concessionari della struttura di via Giarretta che attendono oramai da mesi il completamento della nuova struttura e che sono costretti ad operare in un contesto con enormi criticità dal punto di vista igienico sanitario.

Ringraziando anticipatamente per una cortese risposta prevista ai sensi del vigente regolamento del consiglio comunale di Licata esprimiamo la ns forte preoccupazione per concreti rischi di atti vandalici che potrebbero compromettere l’utilizzo della nuova struttura già realizzata nei pressi di Via Palma- via Torregrossa.

Melania D’Orsi

Angelo Curella

Giovanni Spiteri

Anna Triglia

Vincenzo Carità