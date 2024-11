È stato pubblicato, giorni fa, l’ultimo libro del prof. Vincenzo Scuderi dal titolo: “Dio Innamorato parla solo d’Amore. Riflessioni di un cattolico. God in love speak only of love. Refletion of a Catholic”, reperibile in tutte le librerie d’Italia e all’estero.

Meditazioni di un cattolico su Dio Amore Uno e Trino, Colui che è fonte di amore, che è esistente, vivente. Un volume che vuole essere espressione di analisi, di indagine, per spiegare l’Amore di un Dio fortemente innamorato di tutte le Sue creature, rivelato, conosciuto, “visto” attraverso i Vangeli, nella Parola di Cristo, verbo incarnato del Padre, sotto la luce del Suo Spirito Santo.

La ricerca di Dio-Amore è quella di un fedele in continuo, perenne, pellegrinaggio dentro la propria anima e in quella dell’umanità, per necessità dello spirito, per istinto del cuore, che ambisce Dio Padre, per ritrovarlo sempre, per amarlo, viverlo. Ciò consente di capire, di accettare, di abbracciare come verità rivelate anche quei dogmi contenuti nei misteri della fede che, di fronte all’immagine di Cristo si diradano come nebbia al sole. Chi possiede Dio, possiede già la verità svelata. La verità è Cristo in ciascun uomo; nell’uomo è Cristo che risiede in perfetta, viva, concretezza. La verità si trova nello spirito di ogni figlio di Dio giacché tutto ciò che vive, viene da Dio ed è sacro, è vero in quanto verità. Egli esiste per amare e richiede amore per gioire nel suo infinito amore.