Nuovo down per i servizi telefonici e Internet di Wind Infostrada. Ormai da ieri, per la seconda volta nel giro di 20 giorni, gli utenti licatesi stanno facendo i conti con un guasto che ha mandato offlimits le linee telefoniche e le connessioni internet, anche quelle fisse. Il gestore, interpellato da molti utenti, ha fatto sapere che il disservizio verrà risolto nel giro di 48 ore.