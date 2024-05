Pubblicità

Il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, ha informato la cittadinanza che Poste Italiane in provincia di Agrigento ha reso noto che sono operativi i nuovi Codici di Avviamento Postale di alcuni Comuni “nello specifico al nostro Comune di Palma di Montechiaro è stato assegnato il CAP 92044, al Comune di Joppolo Giancaxio il CAP 92035, al Comune di Montevago il 92038. I CAP attualmente in uso resteranno comunque in vigore per tutto il 2024. Il Codice di Avviamento Postale, da scrivere in modo corretto su ogni tipo di invio, è fondamentale per la lavorazione della corrispondenza, perché ne consente il trattamento automatizzato sia nella fase di smistamento che nella consegna finale da parte del portalettere.Tale modalità di invio della corrispondenza è stato introdotto in Italia nel 1967, e i CAP sono stati progressivamente modificati ed aggiornati a seconda delle nuove province o comuni che venivano istituiti nel corso degli anni”.