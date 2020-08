Importanti novità comunicate dalla Direzione sanitaria dell’ASP di Agrigento in vista della riapertura delle scuole: “nell’ambito delle procedure mirate alle misure per la prevenzione del contagio da COVID-19 e, specificatamente, in previsione dell’avvio del nuovo anno scolastico 2020-2021 è stato programmato dal Ministero della Salute e dall’Assessorato Regionale alla Salute, l’avvio di un programma di test sierologici destinato al personale docente, ATA e delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado compresi gli asili nido e gli istituti di formazione professionale che garantiscono l’obbligo formativo. La scelta di effettuare il test sierologico è esclusivamente su base volontaria a partire dal 24 agosto 2020 e durerà fino alla settimana antecedente l’inizio delle attività didattiche stabilite dai dirigenti scolastici (naturalmente, per il personale che prenderà servizio ad anno scolastico avviato, è prevista la possibilità di effettuare lo screening successivamente). Il personale docente ed ATA potrà rivolgersi al proprio medico di medicina generale che provvederà ad effettuare lo screening con test sierologico rapido mediante card con pungi dito, e comunicherà tempestivamente il risultato occupandosi, in caso di esito positivo, a comunicare tale dato al Dipartimento di prevenzione che effettuerà, entro 24 ore e non oltre le 48 ore, il tampone rinofaringeo.

Il personale docente e non docente che non potrà avvalersi del medico di medicina generale, verrà sottoposto al test sierologigo ad opera del personale afferente al Dipartimento di prevenzione. Le date disponibili sono il 2, 4, 9, e 11 settembre, dalle ore 15.30 alle 18.00, presso ciascuna sede distrettuale: Agrigento – viale della vittoria 321, Bivona – via Benedettini, Canicattì – via Pietro Micca 10, Casteltermini – via Kennedy 50, Licata – via XXIV Maggio 6, Ribera – via Verga, Sciacca – via Pompei (c/o ospedale).

Oltre al distanziamento, alla prudenza, all’igiene delle mani ed alle misure preventive, la conoscenza del proprio stato di salute costituisce un tassello importante nella lotta al COVID-19. Il vostro medico di medicina generale vi aspetta per darvi tutti i chiarimenti necessari”.