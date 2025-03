C’è la data per l’inizio del nuovo anno scolastico, quello 2025-2026. Il decreto emesso dall’Assessorato regionale all’Istruzione prevede infatti che si torni in classe il prossimo 15 Settembre, di lunedì. La conclusione dell’anno didattico è invece prevista per martedì 9 Giugno 2026. Il decreto firmato dall’assessore Mimmo Turano riguarda tutte le scuole di ogni ordine e grado dell’Isola.